Высокопоставленный британский дипломат Ричард Мур станет новым главой службы внешней разведки Великобритании – MI-6. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИДа Соединенного королевства. Мур, который прежде занимал должность директора одного из подразделений Mi-6, сменит на посту Алекса Янгера.