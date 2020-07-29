Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур перенесен на сутки из-за проблем с прибором, отвечающим за работу двигателя разгонного блока, — сообщает со ссылкой на источник агентство ТАСС. В Роскосмосе эту информацию комментировать не стали. Ранее в госкорпорации сообщили, что запуск перенесен с 30 на 31 июля из-за необходимости провести дополнительные проверки.