Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур перенесен на сутки из-за проблем с прибором, отвечающим за работу двигателя разгонного блока, — сообщает со ссылкой на источник агентство ТАСС. В Роскосмосе эту информацию комментировать не стали. Ранее в госкорпорации сообщили, что запуск перенесен с 30 на 31 июля из-за необходимости провести дополнительные проверки.
2020-07-29T20:33:47+03:00
2020-07-29T20:33:47+03:00
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20:33, 29 июля 2020
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