ЦИК Белоруссии срочно собирает кандидатов в президенты, — утверждает один из претендентов на пост главы государства

Центризбирком Белоруссии срочно собирает кандидатов в президенты, — утверждает один из претендентов на пост главы государства Сергей Черечень. По его словам, встреча должна будет состояться завтра, в связи с чем – кандидатам не объяснили. Другой претендент на пост руководителя республики Анна Канопатская также информацию о приглашении подтвердила, — передает агентство РИА «Новости».
2020-07-29T20:33:21+03:00
2020-07-29T20:33:21+03:00
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20:33, 29 июля 2020
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