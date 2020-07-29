ЦИК Белоруссии срочно собирает кандидатов в президенты, — утверждает один из претендентов на пост главы государства

Центризбирком Белоруссии срочно собирает кандидатов в президенты, — утверждает один из претендентов на пост главы государства Сергей Черечень. По его словам, встреча должна будет состояться завтра, в связи с чем – кандидатам не объяснили. Другой претендент на пост руководителя республики Анна Канопатская также информацию о приглашении подтвердила, — передает агентство РИА «Новости».