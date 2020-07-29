Лукашенко поручил усилить меры безопасности перед выборами после задержания под Минском наемников ЧВК «Вагнер»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил усилить меры безопасности перед выборами после задержания под Минском наемников российской частной военной компании «Вагнер». Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на госсекретаря Совбеза республики Андрея Равкова. После срочного заседания совета безопасности он также сообщил, что будет усилен надзор за пересекающими государственную границу, в том числе с Россией. Равков добавил, что Москва не уведомляла Минск о переброске сил частной военной компании через территорию республики. Он назвал ситуацию очень неприятной.