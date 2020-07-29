Госпогранкомитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие госграниц, включая границу с Россией, заявил госсекретарь Совбеза республики Андрей Равков. «И в том числе граница с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зеленой границе. Эти силы будут существенно усилены», — сказал Равков, которого цитирует госагентство БелТА.