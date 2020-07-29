Беспрецедентный по своему формату хадж начался в Саудовской Аравии

Беспрецедентный по своему формату хадж – паломничество мусульман в Мекку – начался в Саудовской Аравии. Счет верующих, которые смогут посетить святые места, идет не на миллионы, как прежде, а всего лишь на тысячи.

Эпидемия коронавируса изменила привычные ритуалы одного из важнейших событий в мусульманском мире. Вместо огромного потока паломников со всего мира в Заповедной мечети, где находится главное святилище ислама Кааба – стройные и крайне малочисленные ряды верующих. Их всего в хадже сможет принять участие только до 10 тысяч человек – хотя в прошлом году их было 2,5 млн. Все они – жители Саудовской Аравии, иностранцам въезд запрещен. Правда, организаторы, по их словам, постарались сделать так, чтобы национальный состав паломников был как можно шире. В то же время сотрудников различных служб, которые следят за безопасностью хаджа – в разы больше.

Верующим, которым посчастливилось попасть в Мекку, пришлось пройти двухнедельный карантин и тестирование на коронавирус. После того, как они вернутся домой, их ждет еще один такой же карантин. Кроме того, от них требуют соблюдать социальную дистанцию и ношение масок. Нельзя даже будет прикоснуться к Каабе, где находится священный для мусульман Черный камень. На пол Заповедной мечети нанесена специальная разметка. Дальний путь к горе Арафат, где состоятся главные ритуалы хаджа, также не обойдется без ограничений: паломникам запретят самим набирать воду из священного источника, им будут давать ее в одноразовой посуде.

Хадж считается одним из пяти столпов ислама, который, согласно религиозной традиции, обязан хоть раз в своей жизни совершить каждый мусульманин, если ему позволяют здоровье и средства.