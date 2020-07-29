Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест бывшего руководителя одного из предприятий «Роскосмоса» Анатолия Шишанова. Об этом сообщает РИА «Новости». Экс-руководителя НИИ точных приборов обвиняют в растрате. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.