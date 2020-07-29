Пресненский суд Москвы приговорил бывшего главу Российского авторского общества Сергея Федотова к 5 годам колонии

Его признали виновным в хищении более чем 760 миллионов рублей. Федотов был арестован почти два года назад. Фигурантами дела стали также его мать, одна из подчиненных и бывший член совета директоров Российского авторского общества. Они получили условные сроки. Три года назад Федотову назначали полтора года лишения свободу по делу о хищении имущества РАО. Спустя несколько месяцев он был освобожден условно-досрочно.
2020-07-29T20:03:04+03:00
2020-07-29T20:03:04+03:00
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20:03, 29 июля 2020
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