МИД Белоруссии намерен пригласить послов России и Украины после задержания в республике группы россиян. Об этом со ссылкой на госсекретаря Совбеза сообщает агентство ТАСС. Сегодня КГБ Белоруссии объявило о задержании более чем тридцати наемников российской частной военной компании «Вагнер».

Полный список задержанных опубликовало агентство БелТА. В его сообщении утверждалось, что всего для дестабилизации обстановки перед выборами в Белоруссию прибыли более двухсот боевиков. Многие из перечисленных имен есть на украинском сайте «Миротворец» с пометкой о том, что бойцы принимали участие в военных действиях в Донбассе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться в ситуации. Как он выразился, у Минска нет цели опорочить близкую страну.