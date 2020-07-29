Министерство просвещения отказалось от идеи сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. В прошлом году вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что ЕГЭ по иностранному языку станет обязательным в 2022 году. Предполагалось, что участники экзамена смогут выбрать английский, немецкий, французский, испанский или китайский.