Министерство просвещения отказалось от идеи сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. В прошлом году вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что ЕГЭ по иностранному языку станет обязательным в 2022 году. Предполагалось, что участники экзамена смогут выбрать английский, немецкий, французский, испанский или китайский.
2020-07-29T19:33:24+03:00
2020-07-29T19:33:24+03:00
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19:33, 29 июля 2020
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