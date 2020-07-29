Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей журналиста телеканала «Дождь» Михаила Фишмана. Поводом стал одиночный пикет в поддержку журналиста, муниципального депутата Ильи Азара. Согласно протоколу, Фишману вменяли скрытую форму коллективного публичного мероприятия.

Пикеты в поддержку Азара, арестованного на 15 суток за одиночный пикет, проходили в конце мая. Тогда многие участники были задержаны. Штрафы назначили в том числе журналистам «Эха» – Александру Плющеву и Татьяне Фельгенгауэр – 10 и 18 тысяч рублей соответственно.