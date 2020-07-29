Лукашенко призвал Россию дать честные объяснения по поводу задержанных в республике бойцов российской ЧВК «Вагнер»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россию дать честные объяснения по поводу задержанных в республике бойцов российской частной военной компании «Вагнер».

Ранее сегодня белорусское агентство БелТА сообщило о задержании в республике более чем тридцати россиян. В сообщении подчеркивалось, что всего в Белоруссию было направлено около двухсот боевиков с целью дестабилизировать обстановку перед выборами.