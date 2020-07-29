На Москву и Подмосковье надвигается дождь с градом и ветром до двадцати метров в секунду. В первую очередь ливни начнутся этим вечером на западе столицы, — говорится в предупреждении городского управления МЧС, которое будет действовать до трех часов ночи. Московские власти просят временно закрыть летние веранды кафе и ресторанов.