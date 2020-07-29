Столичные власти собираются сохранить запрет на массовые мероприятия в городе как минимум до конца августа. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин. Он добавил, что количество регистрируемых случаев заражения коронавирусом с мая снизилось в десять раз.
2020-07-29T19:05:22+03:00
2020-07-29T19:05:22+03:00
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19:05, 29 июля 2020
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