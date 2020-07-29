Следователи ФСБ отказались раскрывать адвокатам суть обвинений в отношении журналиста Ивана Сафронова

Следователи ФСБ отказались раскрывать адвокатам суть обвинений в отношении советника главы «Роскосмоса», журналиста Ивана Сафронова, сообщает газета «Коммерсантъ». Спецслужба намерена предоставить защитникам информацию лишь после окончания расследования, издание отмечает, что на практике это означает через год – полтора. Адвокаты считают, что обвиняемого таким образом лишают полноценной защиты.

Ивана Сафронова задержали в начале июля по обвинению в государственной измене.

Сегодня в Кремле сообщили, что не намерены запрашивать дополнительную информацию по этом делу и продолжают считать, что обвинение не связано с журналисткой деятельностью.