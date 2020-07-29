Президент Белоруссии Александр Лукашенко экстренно созвал Совет безопасности после сообщений о задержании свыше 30 россиян. Государственное агентство БелТА ранее утверждало, что они причастны к частной военной компании «Вагнера».

Заседание белорусского Совбеза началось несколько минут назад. В ходе него Лукашенко поручил обратиться в официальные органы России по поводу инцидента, чтобы получить объяснения. Само задержание людей, которых в Минске считают боевиками ЧВК Вагнера, белорусский президент назвал «чрезвычайным происшествием» — и одновременно выразил мнение, что некие россияне пытаются «оправдать свои грязные намерения». Кто именно имеется в виду, не уточняется.

Ранее в Минске утверждали, что получили информацию о прибытии свыше 200 наемников ЧВК Вагнера, которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, близким к Владимиру Путину. Они якобы хотели дестабилизировать обстановку перед президентскими выборами. Как отмечается, группа россиян обратила на себя внимание нехарактерным поведением, в том числе отказом от спиртного, а также однообразной одеждой в военном стиле. Где находятся еще около 170 незадержанных наемников, власти не уточнили. При этом писатель Захар Прилепин узнал в некоторых задержанных бойцов своего батальона, участвовавших в конфликте в Донбассе. А Радио Свобода обратило внимание на то, что у задержанных были деньги Судана, из чего оно предположило, что бойцы собирались отправиться на Ближний Восток.

В Белоруссии в настоящий момент проходят масштабные акции протеста. При этом Лукашенко ранее уже утверждал, что в стране перед выборами могут устроить волнения, привлекая частные военные компании.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников в разговоре с «Эхом» назвал задержание россиян спектаклем, поставленным совместно Лукашенко и российскими властями. «Просто нужно помнить нашу историю, историю Лукашенко, который каждые выборы устраивает такие спектакли. С крысами водопроводными, коктейлями Молотова на площади, вот сейчас пришло время ЧВК Вагнера», — сказал он. А.Санников предположил, что задержание россиян организовано с расчетом на то, что на него обратят внимание западные страны. «[Хотят] преподнести западу колхозную сценку как повторение оккупации Донбасса, чтобы запад дал денег Лукашенко и признал его гарантом независимости», — отметил он. По мнению Санникова, эту операцию президент Республики Беларусь Александр Лукашенко мог согласовать с ФСБ и Кремлем. «Помочь Лукашенко получить денег, чтобы самим не давать денег на поддержку режима, — это обычная стратегия и тактика Кремля и Лукашенко. Главное, чтобы запад вложился в поддержку режима, который лоялен Кремлю, но который Кремль не очень хочет финансово поддерживать. В последнее время это так и происходило», — заключил он.