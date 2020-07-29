Жители Омска просят Путина остановить строительство отеля на берегу Иртыша

Жители Омска начали сбор подписей под обращением к президенту РФ Владимиру Путину против строительства бизнес-отеля бренда «Cosmos» в сквере на берегу Иртыша.

Как стало известно информационному агентству радиостанции «Эхо Москвы», четырехзвездочную гостиницу планируется построить на набережной Тухачевского недалеко от метромоста. Инвестором выступает миллиардер, владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.

Жители обращают внимание, что место строительства имело статус водоохранной рекреационной зоны, однако 15 июля 2020 года Омский городской совет переквалифицировал зону в «общественно-деловую», внеся соответствующие изменения в «Правила землепользования и застройки» (ПЗЗ).

При этом общественные слушания были проведены без уведомления жителей и в сжатые сроки, когда в городе действовал режим самоизоляции из-за коронавируса. В частности, было нарушено правило ч.2 ст.22 ПЗЗ о том, что продолжительность публичных слушаний составляет не менее двух месяцев со дня опубликования проекта. На просьбы горожан провести повторные слушания власти ответили отказом, сославшись на пандемию.

В обращении к президенту России омичи говорят о том, что строительство отеля нарушит нормы инсоляции и уничтожит уголок дикой природы.

Помимо прочего, жители дома 16 на набережной Тухачевского, напротив которого намечается строительство, выразили тревогу, что подобные работы повлекут изменение уровня грунтовых вод, что приведет к нарушению целостности конструкции дома.

Примеры последствий строительства на прибрежных болотистых почвах также приводили и некоторые депутаты Горсовета, отметив, что застройка в пойме – «дело гораздо более затратное, чем в любом другом месте города, и небезопасное для самих зданий».

Представители ТСЖ «Комфорт» (дома 16 на набережной Тухачевского) подготовили письменные обращения на имя губернатора Омской области Александра Буркова, мэра Оксаны Фадиной и председателя Омского городского совета Владимира Корбута. Жители напоминают, что правительство и президент РФ поддерживают создание парков и открытых площадок для занятий спортом. Горожане просят мэра и губернатора работать в этом направлении, сохранив сквер на набережной Тухачевского.

Свое недовольство по поводу запланированного строительства высказывают и многие известные люди города. При этом в Омске есть большое количество недостроенных гостиниц и других объектов, где можно возвести отель любого уровня. Среди недостроев — гостиница ХК «Авангард» по улице Декабристов, 89/1; гостиничный комплекс уровня «пять звезд» на месте санатория «Восход», апарт-отель «Marshall» на улице Маршала Жукова, гостиница «Mariott» по улице Фрунзе 1⁄ 4 и другие.

Между тем, СМИ сообщали, что до конца 2022 года принадлежащая Евтушенкову АФК «Система» рассчитывает открыть в разных городах России не менее 10 новых гостиниц на 4000 номеров общей площадью более 200 000 кв. м. Строительство одного такого отеля, по данным газеты «Ведомости», обойдется компании не менее чем в 1,5 млрд рублей.