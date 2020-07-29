Суд в Пензе назначил сыну экс-мэра 160 часов обязательных работ за распыление перцового баллончика в лицо полицейскому

Суд в Пензе назначил сыну экс-мэра 160 часов обязательных работ за распыление содержимого перцового баллончика в лицо полицейскому. Об этом сообщает сайт «МБХ медиа». Алексея Кувайцева признали виновным в причинении легкого вреда здоровью. С него также взыскали 50 тысяч рублей в пользу пострадавшего. Поводом для разбирательств стали события осени прошлого года, когда между сыном экс-мэра и полицейским произошел дорожный конфликт. Вскоре силовик был вынужден уйти на пенсию, как сообщалось, из-за давления со стороны коллег.
2020-07-29T18:32:58+03:00
2020-07-29T18:32:58+03:00
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18:32, 29 июля 2020
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