Сын бывшего руководителя правительства Дагестана арестован по подозрению в убийстве студентки МГИМО

Муртузали Меджидову официально предъявлено обвинение, — сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на Басманный суд. 21-летняя студентка из Казахстана Томирис Байсафа два года назад выпала из окна здания МГИМО. Девушку не удалось спасти. Тогда появлялись сообщения, что Байсафа встречалась с Меджидовым и падению из окна предшествовала ссора. Впрочем, на тот момент после допроса обвинения предъявлены не были.
2020-07-29T18:32:01+03:00
2020-07-29T18:32:01+03:00
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18:32, 29 июля 2020
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