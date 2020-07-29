Сын бывшего руководителя правительства Дагестана арестован по подозрению в убийстве студентки МГИМО

Муртузали Меджидову официально предъявлено обвинение, — сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на Басманный суд. 21-летняя студентка из Казахстана Томирис Байсафа два года назад выпала из окна здания МГИМО. Девушку не удалось спасти. Тогда появлялись сообщения, что Байсафа встречалась с Меджидовым и падению из окна предшествовала ссора. Впрочем, на тот момент после допроса обвинения предъявлены не были.