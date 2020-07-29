Лукашенко собрал срочное совещание с членами совбеза республики после задержания более чем 30 россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами совбеза республики после задержания более чем тридцати россиян. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Ранее государственное информационное агентство Белоруссии БелТА рассказало, что в республике задержаны наемники российской частной военной компании «Вагнер». В сообщении утверждается, что белорусские силовики получили сведения о прибытии в страну более двухсот боевиков для дестабилизации обстановки в предвыборный период.

Писатель Захар Прилепин, который прежде был замкомандира батальона в Донбассе, сообщил «Интерфаксу», что в числе задержанных есть известные ему бойцы. Прилепин уверен, что Белоруссия была для них не конечной точкой. Завтра бойцы должны были отправиться в место своего назначения. Прилепин заверил, что ему неизвестно, куда именно направлялась группа россиян.