Адвокат Михаила Ефремова подтвердил информацию о том, что его подзащитный не признал вину

Адвокат артиста Михаила Ефремова подтвердил информацию о том, что его подзащитный не признал вину. Ранее об этом говорили представители потерпевших.

О том, что артист театра и кино Михаил Ефремов официально не признаёт вину, объявили почти все остальные участники дела, кроме него самого. Сначала сегодня об этом рассказали адвокаты родственников погибшего, отметив, что подсудимый воспользовался 51-й статьёй Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя. Чуть позже, эти данные в эфире федерального телевидения подтвердил представитель Ефремова Эльман Пашаев. Он также пообещал, что защита предоставит суду все прямые доказательства.

Само по себе рассмотрение дела еще не началось. В Пресненском суде Москвы сегодня должны были состояться предварительные слушания, но их перенесли на завтра, поскольку адвокаты Михаила Ефремова не смогли приехать. Обвиняемый, которого привезли на автомобиле Федеральной Службы Исполнения Наказаний, с прессой разговаривать не стал. Как рассказал позже адвокат родственников погибшего Александр Добровинский, артист общался только с судьёй.

В свою очередь со стороны пострадавших сегодня прозвучало несколько упрёков в адрес Ефремова. Например, гражданская жена погибшего Ирина сказала, что непризнание вины — «это не мужской поступок». В свою очередь адвокат Татьяна Головкина отметила, что артист до сих пор не предпринял попыток загладить вред. По её словам, он, вопреки обыкновению, не помог возместить расходы на похороны.

Михаилу Ефремову грозит до двенадцати лет лишения свободы по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Авария произошла восьмого июня, когда автомобиль актёра выехал на встречную полосу на Садовом кольце.