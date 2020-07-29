ЕСПЧ принял первые 17 жалоб по московским протестам 2019 года

Это рядовые участники акции 27 июля. Они были привлечены к административной ответственности и оштрафованы, — уточнил руководитель проекта «Апологии протеста» Алексей Глухов. Адвокаты «Апологии» представляют заявителей по этому делу.

ЕСПЧ наверняка признает правоту заявителей. Это не первый подобный случай, но Россия упорно отказывается прислушиваться к решениям страсбургского суда, — сказала в эфире «Эха» юрист-международник Каринна Москаленко. По словам Москаленко, Россия регулярно демонстрирует пренебрежение международными стандартами и обязательствами.