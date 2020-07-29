Полиция Хабаровска обещает привлечь к ответственности всех причастных к несанкционированным акциям. Они проводятся в городе ежедневно с момента задержания экс-губернатора Сергея Фургала. В Кремле выразили надежду, что стихийные акции протеста в Хабаровске скоро закончатся. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ситуация успокоится по мере возвращения региональных властей к нормальной работе.