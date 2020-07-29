Полиция Хабаровска обещает привлечь к ответственности всех причастных к несанкционированным акциям. Они проводятся в городе ежедневно с момента задержания экс-губернатора Сергея Фургала. В Кремле выразили надежду, что стихийные акции протеста в Хабаровске скоро закончатся. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ситуация успокоится по мере возвращения региональных властей к нормальной работе.
2020-07-29T18:24:01+03:00
2020-07-29T18:24:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2684097-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Эксклюзив Эха 18:24, 29 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…
Популярное за неделю
28 июля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)