«Левада-центр»: Путину доверяют 23% россиян

Президенту России Владимиру Путину доверяют 23% россиян. Это следует из данных социологического опроса «Левада-центра», проведенного в июле 2020 года, сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор «Левада-центра» Лев Гудков. Респондентам предлагали назвать несколько политиков, которым они больше всего доверяют.

«Если говорить об открытом вопросе, когда люди сами называют несколько политиков, здесь заметна тенденция размывания ядра путинской поддержки, ядра его электората. За два с половиной года доверие Путину упало с 59% до нынешних 22,5%», — сказал социолог. Гудков подчеркнул, что самый низкий уровень доверия президенту среди молодежи (7%), самый высокий – среди пенсионеров (32%).

При этом на закрытый вопрос об одобрении деятельности Владимира Путина на посту президента утвердительно ответили 60% респондентов, свое неодобрение высказали 33% участников опроса.

«Разница в этих двух вопросах заключается в том, что в одном случае у Путина нет альтернативы. Несмотря на растущее недовольство его деятельностью, люди пока придерживаются мнения, что Путину нет замены. А доверие к нему все время находится в состоянии эрозии, размывается, это отражает растущее недовольство населения и кризис доверия», — добавил Гудков.

На сайте «Левада-центра» сказано, что опрос проводился методом телефонных интервью 24-25 июля 2020 года. В нем приняли участие 1617 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.