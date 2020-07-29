Олег Дерипаска критикует российские власти за «пофигистичное отношение к международным санкциям»

Бизнесмен Олег Дерипаска критикует российские власти за, как он выразился, пофигистичное отношение к международным санкциям. Дерипаска заявил в эфире РБК, что за пять лет можно было сделать выводы и обеспечить минимальный риск для российской экономики и реальных экономический суверенитет.

Стоит напомнить, что сам Дерипаска включен в американский санкционный список.