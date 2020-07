Два американских издания – Associated Press и The New York Times обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе. По их данным, российская ГРУ ведет в США кампанию по дезинформации. Утверждается, что двое бывших сотрудников российской разведки публиковали материалы об американском происхождении коронавируса.

Сенатор Владимир Джабаров называет эти публикации фейками. В Кремле также заявили, что не намерены реагировать на подобные обвинения и называют публикации «навязчивой фобией».