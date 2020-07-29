Уже в сентябре в России может начаться массовое производство вакцины от коронавируса

Разработка препарата продолжается.

Лидирует совместная работа национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея Минздрава России и 48 научно-исследовательского института Министерства обороны. Вакцина уже прошла испытания и может получить государственную регистрацию уже в августе. «Интерфакс» сообщает со ссылкой на свои источники, что ориентировочно это произойдет 10-12 августа. После завершения процесса будут проведены расширенные клинические испытания. Действие препарата проверят на тысяче шестистах добровольцах. Запуск в промышленное производство ожидается в сентябре. Об этом заявила вице-премьер правительства России Татьяна Голикова. Кроме того, она рассказала, что близки к завершению и работы, которые проводит Государственный научный центр «Вектор». Эта вакцина поступит на производство в октябре. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что разработка еще двух вакцин близка к завершению.

Ключевые требования к вакцине от коронавируса – эффективность и безопасность, уверенность в ней должна быть абсолютной. Так сказал сегодня президент Путин. По его словам, именно из этого власти будут исходить, принимая дальнейшее решение по вакцинации от коронавируса.

По оценке Путина, Россия в целом успешно прошла кризисный период пандемии коронавируса, но ситуация все еще остается сложной. Путин сегодня провел в видеоформате большое совещание по коронавирусу.



В мире соревнуются между собой более двух десятков проектов по разработке и тестированию вакцины против коронавируса. Несмотря на то, что целый ряд команд-разработчиков находятся уже на финальных стадиях исследований и тестов, западные ученые настаивают на том, что вакцина будет готова к применению пациентами лишь к концу текущего года.

Как сообщает сайт Лондонской школы Гигиены и Тропической медицины, на котором публикуется график хода работ всех мировых исследовательских проектов в этой области, 23 из них проходят сейчас этап клинических исследований. Он состоит в прививании вакцины тысячам добровольцев в разных странах с тем, чтобы убедиться, действительно ли произведенная сыворотка препятствует развитию заболевания.

Уже в начале этого месяца Оксфордский университет совместно с зарегистрированной в Великобритании международной фармацевтической компанией АстраЗенека сообщили, что вакцина, привитая группе людей, показала, что у них развился иммунитет к коронавирусу. Как пишут британские СМИ, выступая в парламенте этой страны, глава проекта Кейт Бингам отказалась назвать депутатам конкретную дату, когда разработка препарата будет закончена. Тем не менее, издание Фолья де-Сан-Паулу три недели назад писало, что Бразилия вскоре начнет промышленное производство разработанной в Оксфорде вакцины. Британский университет тем временем объявил о наборе 10 тысяч волонтеров для проведения дополнительных тестов.

Согласно CNN, США выделили компании АстраЗенека более миллиарда долларов на исследования. Сами Соединенные штаты, а конкретно компания Пфайзер совместно с немецкой BioNTech недавно заявили, что созданная ими вакцина BNT162b1 прошла успешные испытания на 45 пациентах. При производстве препарата использовалась кровь заразившихся COVID-19 и сумевших справиться с этим заболеванием. Успешные испытания версий сыворотки против коронавируса на людях также проходят в Китае, где она тестируется на военных, в Японии, Чили и Объединенных арабских эмиратах.

Наибольшее количество заболевших COVID-19 в мире приходится на США, где на сегодняшний день заразились около 4 млн человек. При этом самый высокий уровень смертности от коронавируса отмечен в Великобритании.