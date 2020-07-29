Z Архив новостей новости
5 0 6 0
Эксклюзив Эха 18:11, 29 июля 2020

33 россиянина задержали в Белоруссии этой ночью

Как утверждает государственное агентство БелТА, все они боевики частной военной компании «Вагнера», которую связывают с близким Владимиру Путину бизнесменом Евгением Пригожиным.

Белорусские правоохранительные органы получили сведения о прибытии в страну более 200 боевиков «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании», пишет БелТА. Каждый из них имел при себе по небольшой ручной клади и на всех — три больших чемодана. Более 30 человек, бойцов ВЧК Вагнера, задержаны. Как это происходило, показал госканал «Беларусь-1»: силовики в полной экипировке вламываются в номера и хватают спящих людей. Как отметила ведущая, подозрение в отношении мужчин возникло в том числе из-за того, что все они были одеты однообразно и не употребляли алкоголь.

Агентство БелТА опубликовало имена всех задержанных. По данным портала Tut.by, некоторые из них фигурируют в списках ЧВК «Вагнер», опубликованных в СМИ. Издание «Открытые медиа» пишет, что часть задержанных – выходцы из Астраханской области, их имена можно найти в базе украинского сайта «Миротворец», где в частности публикуют личные данные боевиков, воюющих на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Писатель Захар Прилепин узнал в некоторых задержанных бойцов своего батальона в ДНР.

На кадрах оперативной съемки видно, что у предполагаемых боевиков изымают российские паспорта, кредитные карты, доллары США, российские и белорусские рубли, а также смартфоны и презервативы. А издание «Радио Свобода» обратило также внимание на банкноту в 20 суданских фунтов и телефонную карточка с изображением мечети Хатмия в городе Кассала.

В отношении задержанных Следственный комитет Белоруссии проводит проверку. Где остальные из 200 боевиков, не сообщается.

В Белоруссии в преддверии президентских выборов проходят масштабные акции протеста. Александр Лукашенко ранее отмечал, что в стране могут устроить «майдан», привлекая бойцов частных военных компаний.

Белорусский президент Александр Лукашенко, посещая на днях одну из воинских частей, намекал на попытки иностранного вмешательства в ситуацию в республике. В качестве стран, откуда пытаются влиять, еще раньше белорусский лидер называл в том числе Россию и Польшу. В Москве тогда отвечали, что никогда не вмешивались в выборные процессы в соседней республике.

Сообщения из Белоруссии о задержании 32 россиян из частной военной компании «Вагнер» вызывают сомнения у депутата Госдумы, зампреда комитета по обороне Юрия Швыткина. Он сказал «Интерфаксу», что информация требует проверки во взаимодействии с правоохранительными органами России. Депутат связывает происходящее с предстоящими выборами в Белоруссии. По его словам, Александр Лукашенко впервые столкнулся с реальной конкуренцией и у белорусов есть к нему вопросы. Россия всегда подчеркивала, что не вмешивается в белорусские дела, — добавил Швыткин.

Одним из первых о структуре, которая позже получит в прессе название ЧВК Вагнера, написало петербургское интернет-издание «Фонтанка». По его сведениям, бойцы этой группы успели поучаствовать в вооруженном конфликте на территории восточной Украины. Им, добавляет издание, приписывают такие операции в регионе, как расстрел из гранатометов одного из командиров самопровозглашенной ДНР Александра Беднова, подрыв командира бригады «Призрак» Алексея Мозгового, действия против формирований казаков на востоке Луганской области. Название появилось от позывного одного из предполагаемых руководителей группы – бывшего офицера спецназа ГРУ Дмитрия Уткина. Тот выбрал позывной в честь немецкого композитора. 5 лет назад т.н. «частную военную компанию Вагнера» стали все чаще упоминать в прессе в связи с сирийским направлением. Как раз в тот момент Москва объявила об оказании помощи режиму Башара Асада. Сразу несколько изданий, в том числе The Bell и ВВС, писали, что у группы сесть тренировочный центр в Краснодарском крае, где формируются команды для зарубежных операций. Самым громким событием в истории группы на сегодняшний день остается бой у газового месторождения Хашам на востоке Сирии в начале 2018 года. Тогда отряды ЧВК попали под обстрел американской артиллерии и ВВС. По разным оценкам, могли погибнуть от 55 до 100 членов группы. В том же году, но уже в декабре об отношении к деятельности группы Вагнера на пресс-конференции пришлось отвечать президенту Владимиру Путину.

Между тем в российском уголовном кодексе до сих пор действует статья о наемничестве. За вербовку обучение, финансирование наёмника, а также его использование в вооруженном конфликте или военных действиях может грозить до восьми лет лишения свободы. Тем не менее за последние пару лет сообщения о возможном участии членов группы в военных конфликтах приходили из Ливии, Судана, Центральноафриканской республики. Именно при съемке сюжета о т.н. «вагнеровцах» в ЦАР два года назад были убиты журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.

ЧВК Вагнера также связывают с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным, известным как «повар Путина». По сведениям интернет-издания The Bell, Пригожин был одним из тех, кто финансировал группу. Кроме того, как писала газета РБК, несколько лет назад Дмитрий Уткин возглавил управляющую компанию ресторанного бизнеса Пригожина.

Скорее всего боевики использовали Минск как перевалочный пункт для переброски бойцов в другие страны. Такое мнение в интервью «Эху» высказал руководитель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Ему кажется сомнительной версия о том, что наемники направлены были в Белоруссию для дестабилизации ситуации в стране.

России незачем отправлять наемников в Белоруссию, свои интересы она может продвигать иными способами. Такое мнение в эфире «Эха» высказал экономист Константин Сонин. По мнению Сонина, после этих выборов Александр Лукашенко действительно может покинуть пост. президента.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Что отличает хорошую новость от плохой Итак. Польша считает необходимым прятать свои вооружения от России. Следовательно, эти вооружения предназначены против России, которую Польша считает своим врагом…

5 62 6 5062 08:22
Интервью Рикошет

Карина Орлова гость: Карина Орлова журналист «Эха Москвы» в Вашингтоне

Новая волна протестов в США: что требуют мэры от Конгресса? 3293595

5 54 6 6478 28.07
#слушать 12:36 $скачать 2.9 МБ
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Сексуальное насилие над Фемидой Получается, у нас сейчас наступил невиданный гуманизм. Но государство очень тоскует по тем временам. И всякое напоминание о зверствах сталинизма бесит нашу власть…

5 92 6 37207 22.07
Блоги

Движение в защиту прав избирателей «Голос» golosinfo.org

Единый день голосования 2020 будет длиться 3 дня Проводить досрочное голосование будут два члена комиссии, говорится в презентации ЦИК. Но возможен вариант, если он будет один…

5 63 6 11733 24.07
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Без участия Олега Мандрыкина выборы губернатора Архангельской области нелегитимны Дело дошло до того, что врио губернатора Александр Цыбульский лично звонит депутатам, которые подписались за Олега Мандрыкина и говорит: ты чего это подписался за кандидата от оппозиции?..

5 29 6 5414 28.07
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…

5 79 6 14689 25.07
Блоги

Леонид Гозман политик

Дочь солдата У них есть деньги на все. На бессмысленные парады на земле, на воде и в воздухе, на храм Вооруженных Сил, на мультфильмы о ракетах. Но у них нет денег, чтобы спасти ребенка своего солдата!..

5 170 6 32136 08:04
Блоги

+ Владимир Путин: Ситуация может качнуться в любую сторону Владимир Путин: Ситуация может качнуться в любую сторону Необоснованная поспешность, как показала ситуация в некоторых субъектах Федерации, чревата повторным ростом числа заболевших…

5 41 6 8384 14:35
8читать ;смотреть
Новости

По данным ТАСС, арестованному экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу грозят новые обвинения Следственный комитет проверит его на причастность еще к двум эпизодам…

5 27 6 40453
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Хабаровский майдан или нарисованный шайтан? Нет, розовые слоны Все проходило очень мирно, но в какой-то момент ситуация вышла из под контроля. Её грамотно раскачали, используя недовольство украинцев и жителей Киева…

5 117 6 24713 28.07
Блоги

Владимир Кара-Мурза мл. председатель Фонда Бориса Немцова

Память Немцова, позор Мосгордумы — и пара слов об «умном голосовании» Только в столице нашего собственного государства — где есть, к примеру, улицы Ахмата Кадырова и Уго Чавеса и сквер Фиделя Кастро — имени Бориса Ефимовича Немцова не нашлось места в городской топонимике…

5 75 6 16019 25.07
Блоги

Андрей Макаревич музыкант

Кто и перед кем срочно должен преклонить колено Египтяне перед евреями (лучше бы, конечно, весь мир, ну да ладно), испанцы перед индейцами, англичане перед жителями Индии, французы перед жителями Африки, потомки помещиков перед потомками крепостных…

5 107 6 23741 11:49
Новости

Правоохранительные органы Белоруссии утверждают, что минувшей ночью задержали более 30 сотрудников иностранной ЧВК Подробности операции пока не приводятся…

5 37 6 8327
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

+ Сложная ситуация Сложная ситуация Несмотря на конкретные задокументированные призывы, более пристальное слежение за чернокожими в музеях — это чистейший расизм. Ну действительно же, нельзя по одному преступнику о всей расе судить. Это неправильно…

5 166 6 37998 27.07
8читать ;смотреть
Блоги

Ирина Воробьёва журналист Эхо Москвы

Генетический паспорт как способ узнать будущее Мне повезло, у меня нет таких генетических мутаций, которые могли бы привести к заболеваниям у будущих детей. Но если бы они были, я бы попросила при планировании беременности своего партнера тоже сдать такой тест…

5 26 6 5880 23.07
Блоги

Алексей Нечаев основатель партии «Новые люди»

Хабаровску нужен не партийный, а местный губернатор Если новый губернатор не будет столичным варягом и сможет предложить решение хотя бы этих пяти проблем, то хабаровчане проникнутся к нему уважением. Не меньшим, чем к Фургалу…

5 46 6 10519 09:00

Популярное за неделю

Новости

Американские власти снова подозревают Россию в распространении фейков о коронавирусе В Москве официально эту информацию не комментировали…

5 11 6 15819
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Мы не понимаем, то ли это посадки – если в самолете, – то ли взлет. Мы не знаем, сколько бензина, мы не знаем, где земля. А пилот пишет статьи о Второй мировой войне и просит его не отвлекать. Такой кукурузник «Россия»...

5 55 6 125089 22.07
#слушать 50:10 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование

28 июля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 6 6 2201 28.07
Блоги

Елена Лукьянова доктор юридических наук

Что не так с отрешением от должности Сергея Фургала? По закону отрешение Фургала от должности по основанию утраты доверия невозможно. Ведь он не был уличен в коррупции, не был замешан в конфликте интересов, у него не нашли счетов и вкладов в иностранных банках…

5 188 6 351962 26.07
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Главный критерий тут простой: Кремль терпит те или иные территории, где с правами человека еще хуже, чем в подконтрольной ему России…

5 89 6 89013 25.07
#слушать 50:00 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8650445
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4572468

Сегодня в эфире