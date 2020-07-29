33 россиянина задержали в Белоруссии этой ночью

Как утверждает государственное агентство БелТА, все они боевики частной военной компании «Вагнера», которую связывают с близким Владимиру Путину бизнесменом Евгением Пригожиным.

Белорусские правоохранительные органы получили сведения о прибытии в страну более 200 боевиков «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании», пишет БелТА. Каждый из них имел при себе по небольшой ручной клади и на всех — три больших чемодана. Более 30 человек, бойцов ВЧК Вагнера, задержаны. Как это происходило, показал госканал «Беларусь-1»: силовики в полной экипировке вламываются в номера и хватают спящих людей. Как отметила ведущая, подозрение в отношении мужчин возникло в том числе из-за того, что все они были одеты однообразно и не употребляли алкоголь.

Агентство БелТА опубликовало имена всех задержанных. По данным портала Tut.by, некоторые из них фигурируют в списках ЧВК «Вагнер», опубликованных в СМИ. Издание «Открытые медиа» пишет, что часть задержанных – выходцы из Астраханской области, их имена можно найти в базе украинского сайта «Миротворец», где в частности публикуют личные данные боевиков, воюющих на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Писатель Захар Прилепин узнал в некоторых задержанных бойцов своего батальона в ДНР.

На кадрах оперативной съемки видно, что у предполагаемых боевиков изымают российские паспорта, кредитные карты, доллары США, российские и белорусские рубли, а также смартфоны и презервативы. А издание «Радио Свобода» обратило также внимание на банкноту в 20 суданских фунтов и телефонную карточка с изображением мечети Хатмия в городе Кассала.

В отношении задержанных Следственный комитет Белоруссии проводит проверку. Где остальные из 200 боевиков, не сообщается.

В Белоруссии в преддверии президентских выборов проходят масштабные акции протеста. Александр Лукашенко ранее отмечал, что в стране могут устроить «майдан», привлекая бойцов частных военных компаний.

Белорусский президент Александр Лукашенко, посещая на днях одну из воинских частей, намекал на попытки иностранного вмешательства в ситуацию в республике. В качестве стран, откуда пытаются влиять, еще раньше белорусский лидер называл в том числе Россию и Польшу. В Москве тогда отвечали, что никогда не вмешивались в выборные процессы в соседней республике.

Сообщения из Белоруссии о задержании 32 россиян из частной военной компании «Вагнер» вызывают сомнения у депутата Госдумы, зампреда комитета по обороне Юрия Швыткина. Он сказал «Интерфаксу», что информация требует проверки во взаимодействии с правоохранительными органами России. Депутат связывает происходящее с предстоящими выборами в Белоруссии. По его словам, Александр Лукашенко впервые столкнулся с реальной конкуренцией и у белорусов есть к нему вопросы. Россия всегда подчеркивала, что не вмешивается в белорусские дела, — добавил Швыткин.

Одним из первых о структуре, которая позже получит в прессе название ЧВК Вагнера, написало петербургское интернет-издание «Фонтанка». По его сведениям, бойцы этой группы успели поучаствовать в вооруженном конфликте на территории восточной Украины. Им, добавляет издание, приписывают такие операции в регионе, как расстрел из гранатометов одного из командиров самопровозглашенной ДНР Александра Беднова, подрыв командира бригады «Призрак» Алексея Мозгового, действия против формирований казаков на востоке Луганской области. Название появилось от позывного одного из предполагаемых руководителей группы – бывшего офицера спецназа ГРУ Дмитрия Уткина. Тот выбрал позывной в честь немецкого композитора. 5 лет назад т.н. «частную военную компанию Вагнера» стали все чаще упоминать в прессе в связи с сирийским направлением. Как раз в тот момент Москва объявила об оказании помощи режиму Башара Асада. Сразу несколько изданий, в том числе The Bell и ВВС, писали, что у группы сесть тренировочный центр в Краснодарском крае, где формируются команды для зарубежных операций. Самым громким событием в истории группы на сегодняшний день остается бой у газового месторождения Хашам на востоке Сирии в начале 2018 года. Тогда отряды ЧВК попали под обстрел американской артиллерии и ВВС. По разным оценкам, могли погибнуть от 55 до 100 членов группы. В том же году, но уже в декабре об отношении к деятельности группы Вагнера на пресс-конференции пришлось отвечать президенту Владимиру Путину.

Между тем в российском уголовном кодексе до сих пор действует статья о наемничестве. За вербовку обучение, финансирование наёмника, а также его использование в вооруженном конфликте или военных действиях может грозить до восьми лет лишения свободы. Тем не менее за последние пару лет сообщения о возможном участии членов группы в военных конфликтах приходили из Ливии, Судана, Центральноафриканской республики. Именно при съемке сюжета о т.н. «вагнеровцах» в ЦАР два года назад были убиты журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.

ЧВК Вагнера также связывают с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным, известным как «повар Путина». По сведениям интернет-издания The Bell, Пригожин был одним из тех, кто финансировал группу. Кроме того, как писала газета РБК, несколько лет назад Дмитрий Уткин возглавил управляющую компанию ресторанного бизнеса Пригожина.

Скорее всего боевики использовали Минск как перевалочный пункт для переброски бойцов в другие страны. Такое мнение в интервью «Эху» высказал руководитель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Ему кажется сомнительной версия о том, что наемники направлены были в Белоруссию для дестабилизации ситуации в стране.

России незачем отправлять наемников в Белоруссию, свои интересы она может продвигать иными способами. Такое мнение в эфире «Эха» высказал экономист Константин Сонин. По мнению Сонина, после этих выборов Александр Лукашенко действительно может покинуть пост. президента.