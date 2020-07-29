На фиолетовой ветке московского метро прервано движение поездов. На станции Рязанский проспект на пути упал пассажир. «В настоящее время нет движения поездов от станции «Котельники» до «Текстильщиков» в направлении центра. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе метро.
2020-07-29T17:34:14+03:00
2020-07-29T17:34:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:34, 29 июля 2020
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