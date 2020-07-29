Прокуратура запросила почти 10 лет лишения свободы для студента США по делу о нападении на полицейских в Москве

Прокуратура запросила почти 10 лет лишения свободы для американского студента по делу о нападении на полицейских в Москве. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Тревора Рида из Техаса задержали летом прошлого года, как сообщалось, по жалобе жильцов дома на Ленинградском шоссе. В жалобе говорилось, что нетрезвый мужчина на улице ругается с двумя девушками. По версии следствия, при задержании американец оказал сопротивление, а по дороге в отдел полиции напал на водителя патрульной машины, порвал его обмундирование и ударил его напарника, создав аварийную ситуацию на дороге.

Рид говорит, что был пьян и не помнит произошедшего. Вину он не признаёт.