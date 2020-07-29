В Белоруссии, по утверждению госагентства БелТА, задержаны более 30 наёмников российской ЧВК «Вагнер»

В Белоруссии, по утверждению государственного информационного агентства БелТА, задержаны более 30 наёмников российской частной военной компании «Вагнер». Утверждается, что всего в республику были направлены более двухсот боевиков для дестабилизации ситуации в предвыборный период.

Писатель Захар Прилепин, который несколько лет провел в Донбассе в качестве замкомандира батальона, нашёл в списке нескольких бойцов из своего формирования. Он считает, что через Минск в условиях закрытых границ они направлялись за рубеж, сообщает агентство URA.Ru.