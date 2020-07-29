В Комитете по правам человека ООН призвали страны не нарушать право на свободу собраний под предлогом эпидемии

Последние события, включая коронавирус, создали беспрецедентные проблемы для реализации права людей на мирные собрания, а широкие выступления в мире в поддержку движения Black Lives Matter «подчеркнули важность» этой статьи. Об этом говорится в комментарии Комитета ООН к пакту о гражданских и политических правах. Его приводит агентство ТАСС. Там подчеркивается, что запрет на проведение акций «может рассматриваться только как крайняя мера». Решение властей об ограничениях, касающихся участия тех или иных лиц, должны приниматься на индивидуальной основе, а не быть «всеобъемлющими». Любые ограничения должны вводиться, исходя из принципа наименьшего возможного вмешательства. Мотивы защиты здоровья могут применяться для в исключительных случаях. При этом правоохранители не должны воспринимать ношение масок как «признак намерения применить насилие». Анонимное участие разрешено.

Во многих российских регионах из-за коронавируса действует запрет на массовые акции. При этом под этим предлогом задерживали и штрафовали участников одиночных пикетов.