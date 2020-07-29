«Левада-центр» выявил минимальное почти за три года доверие россиян президенту Путину

«Левада-центр» выявил минимальное почти за три года доверие россиян президенту Владимиру Путину.

Согласно опросу социологов, главе государства доверяют 23% его участников. Им предлагалось самим называть фамилии политиков, которые вызывают у них доверие. Практика подобного открытого вопроса вместо выбора предлагаемых персоналий стала использоваться «Левада-центром» с ноября 2017 года – и согласно тогдашнему опросу, Путину доверяли в 2,5 раза больше россиян – 59%. Впрочем, и в нынешнем рейтинге президент остается лидером. Следом за ним идут премьер-министр Михаил Мишустин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и министр обороны Сергей Шойгу. Каждому из них, как отмечается, доверяют по 10% россиян. Еще почти в два раза меньше от этого показателя участники опроса называли фамилии министра иностранных дел Сергея Лаврова и лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

В январе этого года, до начала эпидемии коронавируса, Путину, согласно опросу «Левада-центра», доверяли 35% граждан России.