БелТА: В Белоруссии задержали более тридцати наемников российской частной военной компании «Вагнер»

В Белоруссии задержали более тридцати наемников российской частной военной компании «Вагнер», — утверждает государственное информационное агентство республики БелТА. Со ссылкой на силовые структуры, в сообщении говорится, что всего в страну для дестабилизации обстановки в предвыборный период прибыли более двухсот боевиков. Отмечается, что задержанная группа россиян поселилась в минской гостинице, а спустя два дня переехала в санаторий недалеко от Минска, где старалась не привлекать к себе внимание и изучала территорию, что вызвало подозрение у владельцев. На оперативных кадрах, опубликованных госканалом «Беларусь 1» видно, что у задержанных изымают российские паспорта, кредитные карты, доллары США, российские и белорусские рубли, а также смартфоны и презервативы.

Агентство БелТА опубликовало полный список задержанных. На украинском сайте «Миротворец» есть имена семнадцати из них с пометкой о том, что они принимали участие в военных действиях в Донбассе.

Писатель Захар Прилепин, который несколько лет провел в Донбассе в качестве замкомандира батальона, сказал агентству URA.Ru, что в списке есть несколько бойцов из его формирования. По словам Прилепина, через Минск бойцы в условиях закрытых границ отправлялись за рубеж.

Эта версия кажется наиболее вероятной и руководителю расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслану Левиеву. В интервью «Эху» Левиев подчеркнул, что ему кажется сомнительной версия о том, что наемники были направлены в Белоруссию для дестабилизации ситуации перед выборами.

Журналисты «Радио Свобода» полагают, что задержанные в Минске люди направлялись в Судан, поскольку на видео задержания видна банкнота в двадцать суданских фунтов и местная телефонная карта.