В московском районе Нагатинский затон и поселении Сосенское введен карантин по бешенству. Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин. До 28 сентября местным владельцам кошек и собак запретили участвовать в выставках, вывозить животных за пределы карантинных зон и продавать домашних питомцев, — сообщает агентство Интерфакс.