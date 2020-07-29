В московском районе Нагатинский затон и поселении Сосенское введен карантин по бешенству. Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин. До 28 сентября местным владельцам кошек и собак запретили участвовать в выставках, вывозить животных за пределы карантинных зон и продавать домашних питомцев, — сообщает агентство Интерфакс.
2020-07-29T16:35:41+03:00
2020-07-29T16:35:41+03:00
https://echo.msk.ru/news/2684061-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:35, 29 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…
Популярное за неделю
28 июля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)