В Свердловской области уволили министра здравоохранения

В Свердловской области, занимающей в России второе место по приросту зараженных коронавирусом, уволили министра здравоохранения. Согласно официальной версии, отставка Андрея Цветкова связана с начинающейся цифровизацией системы здравоохранения в регионе. Министром назначен главврач одной из детских больниц Екатеринбурга Андрей Карлов. Кадровые перестановки начались после визита в область федерального министра здравоохранения Михаила Мурашко. Как отмечает газета «Коммерсантъ», он раскритиковал местные власти за плохую организацию работы по борьбе с коронавирусом.