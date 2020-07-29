В Свердловской области уволили министра здравоохранения

В Свердловской области, занимающей в России второе место по приросту зараженных коронавирусом, уволили министра здравоохранения. Согласно официальной версии, отставка Андрея Цветкова связана с начинающейся цифровизацией системы здравоохранения в регионе. Министром назначен главврач одной из детских больниц Екатеринбурга Андрей Карлов. Кадровые перестановки начались после визита в область федерального министра здравоохранения Михаила Мурашко. Как отмечает газета «Коммерсантъ», он раскритиковал местные власти за плохую организацию работы по борьбе с коронавирусом.
2020-07-29T16:35:26+03:00
2020-07-29T16:35:26+03:00
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16:35, 29 июля 2020
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