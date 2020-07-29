Из Германии будут выведены почти 12 тысяч американских военных. Об этом со ссылкой на заявление Пентагона сообщает РИА «Новости». Согласно этим данным, оборонное ведомство США собирается перебросить часть военных ближе к границам России, как сообщается, для сдерживания Москвы.
2020-07-29T16:34:23+03:00
2020-07-29T16:34:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 29 июля 2020
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