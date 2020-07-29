Комитет ООН по правам человека призвал не вводить тотальные ограничения прав на мирные собрания из-за пандемии. Об этом сообщает агентство ТАСС. В рекомендациях говорится, что ограничения на проведение мирных собраний должны применяться лишь как крайнее средство и не носить тотального характера. При этом власти не должны видеть признаки агрессии и стремления нарушить закон в использовании защитных масок участниками протестов, — подчеркивается в документе.