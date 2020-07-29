Комитет ООН по правам человека призвал не вводить тотальные ограничения прав на мирные собрания из-за пандемии. Об этом сообщает агентство ТАСС. В рекомендациях говорится, что ограничения на проведение мирных собраний должны применяться лишь как крайнее средство и не носить тотального характера. При этом власти не должны видеть признаки агрессии и стремления нарушить закон в использовании защитных масок участниками протестов, — подчеркивается в документе.
2020-07-29T16:33:49+03:00
2020-07-29T16:33:49+03:00
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16:33, 29 июля 2020
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