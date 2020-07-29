«Левада-центр»: Уровень доверия россиян Путину упал до минимального показателя с осени 2017 года

Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину упал до минимального показателя с осени 2017 года, — сообщил «Левада-центр». Согласно этим данным, в июле уровень снизился до 23%, — пишет журнал «Форбс». Издание напоминает, что с осени 2017 «Левада-центр» стал задавать открытый вопрос о доверии политикам, то есть респонденты сами называют политиков, которым доверяют. Прежде участникам исследования предлагали выбрать имена из списка.

На этот раз респонденты в числе политиков, которым доверяют больше всего, помимо Путина, назвали премьера Михаила Мишустина, лидера ЛДПР Владимира Жириновского, министра обороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова и главу КПРФ Геннадия Зюганова. Рейтинг доверия к каждому из них, за исключением Шойгу, за месяц несколько снизился.