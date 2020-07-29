Российское посольство запросило у Минска официальную информацию о задержании в республике более чем тридцати россиян

Об этом со ссылкой на дипломатов сообщает агентство «Интерфакс».

Сегодня белорусское государственное информационное агентство БелТА сообщило, что минувшей ночью под Минском были задержаны 33 россиянина из частной военной компании «Вагнер». По данным агентства, силовые структуры республики получили информацию о прибытии в Белоруссию боевиков для дестабилизации обстановки в предвыборный период. 9 августа в республики пройдут выборы президента.