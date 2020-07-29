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16:19, 29 июля 2020

Sotheby s выставит сегодня на продажу «Портрет Леди», написанный Питером Рубенсом в ХVII веке

Аукционный дом Sotheby s выставит сегодня на продажу «Портрет Леди», написанный художником Питером Рубенсом в ХVII веке.

Картина была сильно запылена и покрыта старым лаком. По мнению главы департамента старых мастеров аукционного дома, «картина была довольно грязной. Как только полотно было очищено, выяснено было, что это чудесное произведение Рубенса».

«Портрет Леди» находился в частной коллекции в течение 139 лет, пока его не купил неназванный покупатель за 97 тысяч 200 долларов. Еще а 1902 году шедевр был выставлен на показ в Королевской академии художеств как произведение самого Рубенса. Однако со временем авторство портрета было забыто, поэтому в течение века работа собирала пыль в одной из частных коллекций. Ныне обладатель коллекции решил ее продать. Рубенс – один из основоположников искусства барокко и лидер фламандской школы живописи. Примерно три тысячи полотен составляют его творческое наследие. Его творчество пополнило язык выражением «рубенсовская женщина». В последние годы жизни художник отказался от портретного жанра.

«Портрет Леди» Рубенса оценен в 4 миллиона 300 тысяч долларов.



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