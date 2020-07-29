Петербургская ритуальная компания хочет судиться со Смольным из-за умерших

С каждого человека, которому из-за местных запретов не могут оказать услуги, они теряют около двухсот тысяч рублей.

Представители компании требуют отменить запрет на перевозку умерших, у которых выявили коронавирус патологоанатомы. Как пишет портал Фонтанка.ру, фирма предпринимателя Бориса Гладилина просит за весь комплекс услуг около двухсот тысяч рублей, в то время, как через одноименную государственную службу услуги по захоронению и кремации бесплатны. Напомним, в Петербурге действует запрет на церемонии прощания с теми, кто умер от коронавирусной инфекции или в стационарах, перепрофилированных под работу с инфицированными. Ранее он действовал вообще на все виды похорон, однако после вмешательства в этот вопрос губернатора — его частично отменили. Ответчиком по иску, поданному ритуальным агентством, выступит городской комитет по здравоохранению.

Напомним, что с начала пандемии более тридцати тысяч петербуржцев заразилось COVID-19, а число умерших превысило две тысячи