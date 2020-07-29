Задержанные под Минском предполагаемые боевики, как передает белорусское агентство БелТа, являются гражданами России

Все они, по словам источника в силовых структурах, служат в частной военной компании Вагнера.

Задержание проходило в одном из санаториев. Туда группа россиян переехала из минской гостиницы, в которую заселилась несколько дней назад. Как рассказали в эфире телеканала «Беларусь 1», администрация учреждения заподозрила неладное.

Агентство «БелТа» приводит также список задержанных. В основном им от 35 до 45 лет. Всего в списке 33 фамилии – большинство задержаны в том самом санатории, и только один – на юге республики. Однако, как передает агентство «БелТа», по сведениям силовых структур, для дестабилизации обстановки в канун выборов в страну должны были приехать более 200 наемников.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее не исключал, что на ситуацию в стране могут повлиять извне в том числе с привлечением частных военных компаний для участия в уличных протестах.

В комитете Госдумы по делам СНГ с недоверием отнеслись к сообщениям о задержании в Белоруссии боевиков ЧВК «Вагнер». Председатель комитета Леонид Калашников сказал «Интерфаксу», что, скорее всего, это неправда. Депутат добавил, что Россия, в отличие от Запада, не может заниматься подобными вещами.