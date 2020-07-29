Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится как минимум до конца августа, — прогнозирует мэр столицы Сергей Собянин. По его данным, по сравнению с пиком эпидемии, количество выявляемых случаев коронавируса уменьшилось в 10 раз. Также сокращается количество тяжелых больных, которые находятся в реанимации. По официальным данным, в Москве за последние сутки зарегистрирован 671 случай коронавируса, умерли 13 человек.
2020-07-29T15:32:30+03:00
2020-07-29T15:32:30+03:00
https://echo.msk.ru/news/2683993-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:32, 29 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…
Популярное за неделю
28 июля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)