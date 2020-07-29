Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится как минимум до конца августа, — прогнозирует мэр столицы Сергей Собянин. По его данным, по сравнению с пиком эпидемии, количество выявляемых случаев коронавируса уменьшилось в 10 раз. Также сокращается количество тяжелых больных, которые находятся в реанимации. По официальным данным, в Москве за последние сутки зарегистрирован 671 случай коронавируса, умерли 13 человек.