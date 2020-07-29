Белорусское государственное агентство БелТА утверждает, что задержанные под Минском боевики оказались россиянами из ЧВК «Вагнер». Агентство ссылается на анонимного представителя правоохранительных органов и публикует список задержанных. По информации источника, правоохранительные органы получили информацию о приезде в Белоруссию более двухсот боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

Как сообщает БелТА, группа, прибывшая в Минск, заселилась в одну из гостиниц, а позже переехала в санаторий. Гости выделялись нехарактерным для российских туристов поведением, в частности, они не употребляли спиртное.

Сообщения из Белоруссии о задержании 32 россиян из частной военной компании «Вагнер» вызывают сомнения у депутата Госдумы, зампреда комитета по обороне Юрия Швыткина. Он сказал «Интерфаксу», что информация требует проверки во взаимодействии с правоохранительными органами России. Депутат связывает происходящее с предстоящими выборами в Белоруссии. По его словам, Александр Лукашенко впервые столкнулся с реальной конкуренцией и у белорусов есть к нему вопросы. Россия всегда подчеркивала, что не вмешивается в белорусские дела, — добавил Швыткин.