Власти Белоруссии не в первый раз заявляют о задержании иностранных боевиков накануне выборов – политобозреватель

Власти Белоруссии не в первый раз заявляют о задержании иностранных боевиков накануне выборов или на фоне протестов. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» белорусский политический обозреватель Александр Класковский.

Ранее появилось сообщение, что под Минском правоохранительные органы Белоруссии задержали 32 человека, которые якобы являются сотрудниками иностранной частной военной компании.

«Перед каждыми выборами в Белоруссии, или во время массовых протестов, возникают подобные истории. Когда у власти с перспективой каких-то уличных протестов вдруг возникает история с иностранными боевиками», — сказал А.Класовский.

Так политический обозреватель напомнил событий 2017 года, когда вспыхнули протесты, и властями было «состряпано» дело «Белого легиона».

«Когда сам Лукашенко заявил о задержании около 30 человек с оружием, которые якобы готовили провокацию. Их долго мариновали, а потом, когда сбили волну протестов, этих людей тихо выпустили и дело закрыли. Было подобное и во время выборов 2010 года, когда на окраине Минска нашли гараж с оружием для якобы штурма правительства, но потом никакого продолжения эта история не получила; и так далее», — рассказал обозреватель.

А.Класковский считает, что к этому задержанию следует также относиться с определенным скепсисом.

«И сейчас приходится с долей скептицизма относиться к этим сообщениям. Все сходится перед выборами. И это все очень ложится на заявления Лукашенко и людей в погонах, что какие-то «злые внешние силы хотят на этих выборах перевернуть Беларусь» и устроить кровавые события», — отметил он.