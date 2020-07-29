В правительстве уточнили условия, которые нужно выполнить, чтобы получить кэшбек за туристические поездки по стране

К тем, которые были заявлены ранее, добавилась необходимость бронировать туры онлайн, причем непременно на сайте Ростуризма, и после этого оплачивать их с помощью карты Мир. Это ограничивает круг тех, кто может получить компенсации от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости путевки, поскольку карты этой платежной системы есть менее, чем у 20 процентов россиян. Съездить на черноморские курорты и посетить другие популярные направления можно будет только не в высокий сезон. Всего, в этом списке 11 регионов. Еще в 44 можно будет отправится начиная с первого августа и получить часть денег назад. Специалисты уверяют, что это позволит сэкономить примерно 20 процентов расходов. Пока еще неизвестно как скоро граждане получат положенные деньги.

Правительство выделило на компенсации тем, кто предпочтет внутренний туризм другим видам отдыха 15 миллиардов рублей.