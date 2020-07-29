Кремль настаивает на том, что обвинения, предъявленные Ивану Сафронову, не связаны с его журналистской деятельностью

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что президент не может контролировать следствие. Песков знаком с Сафроновым по работе в кремлевском пуле. Ранее он называл Сафронова одним из самых профессиональных и талантливых журналистов.



Ранее адвокат Иван Павлов заявил, что следствие предложило Сафронову досудебное соглашение в обмен на раскрытие источников информации. Павлов добавил, что подобный вариант с его подзащитным даже не рассматривался.