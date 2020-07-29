Экс-журналист хабаровского ТК «Губерния» утверждает, что руководство запрещало освещать митинги в поддержку Фургала

Бывший корреспондент хабаровского телеканала «Губерния» Александра Теплякова утверждает, что руководство телеканала запрещало освещать митинги в поддержку Сергея Фургала. Сотрудникам угрожали увольнением. Как сообщила Теплякова, журналисты телеканала сняли сюжет о субботнем митинге, но руководство не допустило его к эфиру. Видео также было опубликовано на YouTube -канале Губернии, откуда позже было удалено. Журналист добавила, что ее уход с телеканала не связан с давлением на сотрудников, — сообщает МБХ-Медиа.