Путин: Количество заражений коронавирусом в России постепенно сокращается

Количество заражений коронавирусом в России постепенно сокращается, по данным президента Путина, в июне и июле количество выявленных случаев практически в два раза ниже пиковых значений мая. Однако Путин считает, что ситуация остается сложной и нет никаких поводов для того, чтобы забыть о рекомендации врачей.

По данным федерального оперативного штаба, в России за стуки 5475 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 169 пациентов. Больше всего заразившихся в Москве — 671 новый случай.

На втором месте Свердловская область — 223 заболевших. Ранее губернатор Евгений Куйвашев отправил в отставку министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова. Проверка Росздравнадзора выявила грубые нарушения в системе здравоохранения Свердловской области и Екатеринбурга при организации и оказании помощи пациентам с коронавирусом.